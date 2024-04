Einen halben Monat fährt gar kein Zug zwischen Donauwörth und Nördlingen

Ab Mitte Mai müssen Bahnfahrende zwischen Donauwörth und Nördlingen komplett auf den Bus ausweichen. In Ebermergen geht noch länger nichts.

Es bleibt nicht bei den Einschränkungen früh am Morgen und am Abend: Zwischen dem 18. Mai und dem 2. Juni gibt es keinen Zugverkehr zwischen Nördlingen und Donauwörth. Grund dafür sind Bahnsteigarbeiten, wie Go-Ahead mitteilt. Auf Nachfrage kann Unternehmenssprecher Winfried Karg aber keine Details nennen, die Einschränkungen seien von der Bahn so mitgeteilt worden: "Wir haben eine Phase, wo gar nichts geht." Wenigstens falle diese Einschränkung in die Ferienzeit, sodass Schülerinnen und Schüler und vielleicht mancher Erwachsene nicht betroffen sei.

Im Rahmen der Pressemitteilung teilt Go-Ahead auch den Ersatzfahrplan mit. Montag bis Freitag fahren Busse in Nördlingen zu diesen Zeiten in Richtung Donauwörth ab: 4.50 Uhr, 5.20 Uhr, 6.25 Uhr, 7.12 Uhr, 8.18 Uhr, 9.18 Uhr, 10.18 Uhr, 11.18 Uhr, 12.18 Uhr, 13.18 Uhr, 14.18 Uhr, 15.18 Uhr, 16.18 Uhr, 17.18 Uhr, 18.18 Uhr, 19.18 Uhr, 20.40 Uhr, 21.45 Uhr, 22.20 Uhr und 23.17 Uhr.

So sind die Abfahrtszeiten der Ersatzbusse zwischen Donauwörth und Nördlingen

Am Wochenende ist die Abfahrt in Nördlingen: 6.25 Uhr, 7.12 Uhr, 8.18 Uhr, 9.18 Uhr, 10.18 Uhr, 11.18 Uhr, 12.18 Uhr, 13.18 Uhr, 14.18 Uhr, 15.18 Uhr, 16.18 Uhr, 17.18 Uhr, 18.18 Uhr, 19.18 Uhr, 20.18 Uhr, 21.45 Uhr, 22.20 Uhr und 23.17 Uhr.

Unter der Woche fahren in Donauwörth die Busse nach folgendem Plan ab: 5.39 Uhr, 6.39 Uhr, 7.39 Uhr, 8.39 Uhr, 9.39 Uhr, 10.39 Uhr, 11.39 Uhr, 12.39 Uhr, 13.39 Uhr, 14.39 Uhr, 15.39 Uhr, 16.39 Uhr, 17.36 Uhr, 18.10 Uhr, 18.33 Uhr, 19.43 Uhr, 20.40 Uhr, 21.40 Uhr und 23.06 Uhr. Diese Verbindungen gelten teilweise auch am Wochenende mit einigen Abweichungen: Statt der Busse um 18.10 Uhr und um 18.33 Uhr fährt am Samstag und Sonntag ein Bus um 18.40 Uhr in Donauwörth ab.

Im Anschluss daran, vom 3. bis 28. Juni, hält in Ebermergen kein Zug, Grund dafür sind Bauarbeiten. Zusätzliche Busse in Richtung Donauwörth mit Halt in Wörnitzstein fahren zu folgenden Zeiten in Harburg ab: 6.17 Uhr (nur unter der Woche), 6.43 Uhr, 7.27 Uhr, 8.45 Uhr, 9.39 Uhr, 10.45 Uhr, 11.41 Uhr, 12.45 Uhr, 13.45 Uhr, 14.42 Uhr, 15.45 Uhr, 16.44 Uhr und 17. 45 Uhr. In umgekehrter Richtung ab Donauwörth gelten laut Ersatzfahrplan folgende zusätzliche Abfahrtszeiten: 5.45 Uhr, 6.55 Uhr, 7.50 Uhr, 8.45 Uhr, 9.50 Uhr, 10.45 Uhr, 11.50 Uhr, 12.50 Uhr, 13.45 Uhr, 14.50 Uhr, 15.50 Uhr und 16.50 Uhr. (jltr)