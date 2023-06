Nach Einigung: Heizungsbauer in der Region hoffen auf Ende der Unsicherheit

Plus Handwerker sind sich beim Heizungsgesetz einig: Das politische Hin und Her sorgt für Verunsicherung. Mancher ist weiter skeptisch, wie das Gesetz aussehen wird.

Monatelang wurde über das geplante Heizungsgesetz gestritten, im Laufe des Dienstagnachmittags gelang dann schließlich eine Einigung, letztlich haben Bürgerinnen und Bürger nun mehr Zeit für den Einbau einer neuen Heizung. Ziel war, dass neu eingebaute Heizungen ab 2024 zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Nun soll bis 2028 eine kommunale Wärmeplanung vorliegen, bis dahin sollen Gasheizungen weiter eingebaut werden können. Das Gesetz kommt wohl noch in dieser Woche in den Bundestag. Wie schätzen Handwerksfirmen aus der Region die neuen Pläne ein?

Der Obermeister der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Nordschwaben, Friedrich-Josef Heidel, ist noch skeptisch: "Da kommen ja noch einige Beratungsrunden. Man muss abwarten, bis es durch den Bundestag ist. Aber die Branche ist enttäuscht von der Politik." Denn in vielen Betrieben sei man verunsichert: Im vergangenen Jahr habe es noch hohe Förderungen für Pelletheizungen gegeben, jetzt waren Verbote im Gespräch: "Wir wissen bald nicht mehr, womit wir beraten sollen", sagt Heidel.