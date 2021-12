Im Landkreis Donau-Ries sollen die Jäger mehr Wild schießen

Plus Die Arbeitsgemeinschaft für Jagdgenossenschaften tagt online. Ein Gutachten wird vorgestellt, es zeigt: Es gibt mehr Wildtiere im Landkreis.

Die Arbeitsgemeinschaft für Jagdgenossenschaften im Bezirksverband Donau-Ries des Bayerischen Bauernverbandes hat sich zu einer Online-Mitgliederversammlung getroffen. Hauptthema der Versammlung war das neueste Vegetationsgutachten, das Martin Braun vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen der Versammlung vorstellte. Es geht um einen Interessensausgleich.