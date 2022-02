So wappnen sich Unternehmen im Landkreis Donau-Ries für die Energiewende

Plus Die Energiewende gilt als zentraler Baustein, um den Klimawandel zu bremsen. Wie stellen sich die Unternehmen im Landkreis Donau-Ries darauf ein?

Explodierende Heizkosten, weil Öl und Gas immer teurer werden, geplante Solarparks und Diskussionen um Windkraftanlagen: Die Energiewende und ihre Folgen sind seit längerer Zeit wichtiges Thema für die Bevölkerung. Aber wie reagieren die großen Firmen im Landkreis Donau-Ries darauf und stellen sich auf den Wandel ein? Die Unternehmen Airbus Helicopters, Märker, Valeo, Varta und Zott lieferten Antworten.