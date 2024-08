Ersatzverkehr nach Aalen: Wann die Busse fahren

Das Bahnunternehmen Arverio hat am Freitagnachmittag bekannt gegeben, wie der Ersatzverkehr auf der Riesbahn in Richtung Aalen aussieht. Wie berichtet, ist der Zugverkehr aufgrund von Personalmangel auch das Stellwerk in Bopfingen/Lauchheim nicht durchgehend besetzt, nach aktuellem Stand soll die Situation bis 30. September andauern. Die Stellwerke sind laut der Mitteilung nur etwa zwischen 6 und 18 Uhr besetzt.

Der von Arverio veröffentlichte Ersatzfahrplan soll nach Angaben des Unternehmens entweder mit Großraumtaxis oder mit einem Bus bedient werden. Von Aalen in Richtung Donauwörth sollen morgens Busse von Montag bis Freitag um 4.50 Uhr und 5.30 Uhr in Aalen losfahren und um 6.12 Uhr bzw. 6.52 Uhr in Nördlingen ankommen.

Zu diesen Zeiten fahren Busse zwischen Nördlingen und Aalen

Täglich fahren dem Plan nach in den Abendstunden Busse um 17.50 Uhr, 18.50 Uhr, 20.15 Uhr, 20.50 Uhr, 21.50 Uhr und 23.30 Uhr in Aalen ab und benötigen etwa eine Fahrtzeit von einer Stunde und 20 Minuten nach Nördlingen. Unterwegshalte sind Goldshöfe, Westhausen, Lauchheim, Aufhausen, Bopfingen, Trochtelfingen und Pflaumloch.

Ab Nördlingen bis Aalen fährt der Ersatzverkehr morgens um 4 Uhr und 4.45 Uhr in Nördlingen ab, Ankunft in Aalen ist um 5.22 Uhr bzw. 6.07 Uhr. In den Abendstunden ist der Schienenersatzverkehr laut Fahrplan ab Nördlingen zu diesen Zeiten unterwegs: 18.40 Uhr, 19.40 Uhr, 20.45 Uhr, 21.45 Uhr, 22.45 Uhr und 0.10 Uhr. (AZ)