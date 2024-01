Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

So kommt das neue E-Rezept im Landkreis Donau-Ries an

Apotheker Wolfgang Dittrich, Inhaber der Wemdinger Stadt-Apotheke, musste Kartenlesegeräte anschaffen. Am Bildschirm sieht er, was die Ärztinnen und Ärzte verordnet haben.

Plus Arztpraxen und Apotheken mussten verpflichtend zum Jahresanfang das E-Rezept einführen. Doch nicht alles wird so verschrieben. Was Patienten wissen müssen.

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

Das rosafarbene ärztliche Rezept auf Papier gehört der Vergangenheit an. Mit dem Jahreswechsel wurde deutschlandweit verpflichtend das elektronische Rezept eingeführt. Doch wie lief der Start im Landkreis Donau-Ries und vor allem: Was müssen Patienten jetzt wissen?

Der Nördlinger Allgemeinmediziner Sebastian Völkl ist Kreisverbandsvorsitzender der Ärztekammer für Dillingen und den Kreis Donau-Ries. Er erläutert das Prozedere in seiner Hausarztpraxis: Eine medizinische Fachangestellte gebe nach der Behandlung oder Videosprechstunde das Rezept in die Praxisverwaltungssoftware ein. Diese sei mit der Telematikinfratstruktur verbunden, einem digitalen Netz, das die Ärzte und Apotheken miteinander verbindet. Man könne sich das wie eine digitale Cloud vorstellen, erklärt Völkl. In der Apotheke legt der Patient dann seine elektronische Gesundheitskarte vor, die den Schlüssel bildet, mit dem der Apotheker auf das E-Rezept zugreifen kann. Patienten, die nur wegen eines Rezepts in die Praxis gehen, brauchen sich nun nicht mehr auf den Weg machen. Denn die Praxis kann das Rezept auch ohne Besuch digital übermitteln. Völkl findet das E-Rezept insgesamt gut, allerdings seien die Patienten in Senioren- und Pflegeheimen vergessen worden, bemängelt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen