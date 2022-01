So läuft der Corona-Winter für Sportler aus dem Landkreis Donau-Ries

Vereine, Reisebüros und der Handel müssen stark erhöhten Aufwand betreiben, um in diesem Winter ihre Fahrten zu organisieren. Manche haben bereits kapituliert.

Laut einer bundesweiten Umfrage machen 38 Prozent aller Deutschen gerne Wintersport, knapp 28 Millionen Einwohner sind damit potentielle Skifahrer oder Snowboarder. Für sie stehen im Bundesgebiet, zumindest theoretisch, rund 500 Skigebiete zur Verfügung, womit Deutschland hinter China und Japan weltweit an dritter Stelle liegt. Und doch ist der Wintersport in Zeiten der Corona-Pandemie eine komplizierte Angelegenheit, wie eine RN-Umfrage bei den regionalen Reise-Veranstaltern und -Organisatoren ergab. So kompliziert, dass manche die Wintersportsaison zum zweiten Mal nach 2020/21 komplett ausfallen lassen.

So zum Beispiel der Rieser Ski- und Snowboard-Club (RSSC) in Nördlingen, der im Februar eigentlich seine bislang ausgefallenen Kinder- und Jugend-Skikurse nachholen wollte, aber nun erneut abgesagt hat. Die Skigebiete im Allgäu seien überlaufen, die bislang üblichen Fahrten nach Österreich aufgrund der ständig wechselnden Voraussetzungen organisatorisch kaum machbar, sagt Vorstandsmitglied Daniel Wizinger. Österreich gilt derzeit als Hochrisikogebiet, sodass Kinder nach der Wiedereinreise nach Deutschland in Quarantäne, nicht geboosterte Fahrtteilnehmer zudem einen PCR-Test vorweisen müssten. „Diese Saison wird wohl komplett ausfallen“, befürchtet Wizinger.

Wintersport in Corona-Zeiten: Trainieren für eine Saison, die es nicht gibt

Zwar seien die Mitgliederzahlen einigermaßen stabil (der RSSC hat rund 700 Mitglieder), „aber neue Mitglieder gewinnen wir ohne Kurse, Ausfahrten oder Vereinstreffen natürlich nicht hinzu“, so Wizinger. Das einzige, was im Vereinsleben noch regelmäßig stattfinde, sei die Skigymnastik jeden Mittwoch in Kleinerdlingen, die eigentlich der Vorbereitung auf den Wintersport dient. "Wir bereiten uns praktisch auf eine Saison vor, die es nicht geben wird", befindet Wizinger. Einziger Lichtblick sei, dass im frühen Winter fünf Mitglieder die Grundstufe des Trainerscheins geschafft haben und damit im nächsten Winter weitere qualifizierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter zur Verfügung stünden.

Eine wichtige Anlaufstelle für die Snowboard-Fans der Region ist Darwins Board-Shop in Oettingen. Inhaber Matthias Jung ist nicht nur Händler von Schuhen und Sportartikeln, sondern organisiert seit vielen Jahren auch Tages- oder Mehr-Tages-Fahrten. "Das Schlimmste für uns sind die maßlosen Reibungsverluste durch die ständig wechselnden Regelungen", sagt Jung. Man müsse den Kunden ständig erklären, was gerade gilt und auf was sie achten müssen, weil die Politik die Regelungen schlecht kommuniziere. Deshalb seien die Stornoraten auch bei sonst sehr beliebten Reisen hoch, "manchmal höher als die Zahl der Anmeldungen".

Die Reiseziele der Menschen im Donau-Ries haben sich geändert

Trotz des hohen Aufwands und auch im Verkauf einer "sehr verhaltenen Saison" führt Jung seine Fahrten fort, wenn auch mit veränderten Zielen. Österreich hat er gestrichen, dafür geht es auf die Steinplatte bei Reit im Winkl und ins Südtiroler Schöneben, dorthin das nächste Mal am 19. und 20. Februar. "In normalen Jahren waren wir da mit drei Bussen und 150 Leuten unterwegs, diesmal hab' ich rund 40 Anmeldungen - und bereits 56 Stornierungen", klagt Jung.

In den Reise- und Verkehrsbüros der Region wirken sich die Corona-Regeln und steigenden Inzidenzzahlen unterschiedlich aus. Das Nördlinger Busunternehmen Schwarzer würde heuer keine Gruppenfahrten anbieten, sagt Geschäftsführer Werner Schwarzer. „Die Nachfrage ist fast gleich Null.“ Die Entscheidung sei bereits Ende 2021 gefallen, als die Infektionszahlen wieder zu steigen begannen, erklärt Schwarzer. Die meisten Wintersportler würden dann doch mit dem eigenen Auto fahren.

Österreich wird wieder Corona-Hochrisikogebiet 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Bundesregierung stuft Österreich wegen hoher Corona-Infektionszahlen von Sonntag, 16. Januar 2022, an erneut als Hochrisikogebiet ein. Ausgenommen davon sind die Gemeinden Mittelberg und Jungholz sowie das Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp sowie Eben am Achensee. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Damit werden dann alle neun Nachbarländer Deutschlands auf der Risikoliste stehen. Dänemark, Polen, Tschechien, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande sind schon seit längerem als Hochrisikogebiete ausgewiesen.

Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet verbunden ist eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot.

Wegen der hohen Inzidenzen gilt in den beliebten Tiroler Skiorten Kitzbühel, Ischgl und St. Anton ab sofort auch eine verschärfte Maskenpflicht im Freien. Die beiden letztgenannten Orte liegen im Bezirk Landeck, wo die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bei rund 2900 stand. Im Bezirk Kitzbühel stand sie bei etwa 3400. Damit liegen diese Regionen weit über dem österreichischen Gesamtwert, der sich wegen der sich stark ausbreitenden Omikron-Variante zuletzt auf die Marke von 1000 zubewegte.

Gerade Einzelpersonen warten allerdings aufgrund der 2G-Kontrollen länger an den Liften. Die Wartezeiten können dann schon mal ein- bis eineinhalb Stunden betragen. Das sei der Vorteil an den Bustouren, sagt Manfred Beck, Mitarbeiter bei Gute Reise Hauck aus Westheim. Das Unternehmen könne durch ein Speed-Ticket die Liftkarten gesammelt abholen. Dafür werden Mitreisende im Bus bereits kontrolliert und eine Verpflichtungserklärung wird ausgefüllt. „Verkürzte Wartezeiten sind definitiv der Vorteil der Gruppenreisen“, sagt Beck.

Wintersport und Corona: 2G-Regeln und Maskenpflicht wird kontrolliert

In den Skigebieten achte man sowohl in Deutschland als auch in Österreich sehr auf die Einhaltung der Corona-Regeln. Nicht nur die Überprüfung von 2G, sondern auch der Maskenpflicht in Räumen und geschlossenen Kabinen oder Liften. Das würde die Skibegeisterten aber nicht abhalten, sagt Beck. „Die haben sich schon einiges einfallen lassen. Zum Beispiel Clips am Helm, so dass man die Maske einfach abnehmen kann.“ Zudem sei es ausnahmsweise ein richtig guter Winter, mit viel Schnee in den Bergen, sagt Beck. Die Bedingungen zum Skifahren. seien perfekt.

Aus der Not eine Tugend gemacht hat der Skiclub Dillingen in der Rieser Nachbarschaft. Der Verein bietet seinen Mitgliedern ein alternatives Programm für die bisher ausgefallenen Skikurse/Tagesfahrten an. Es heißt: „Rent a Skilehrer“ und soll Einzelpersonen, aber auch Kleingruppen oder Vereinsmitglieder-Familien ansprechen. Wer wieder reinkommen oder sich verbessern will auf Skiern und Boards, kann einen Übungsleiter der DSV-Skischule buchen. Treffpunkt ist direkt im Skigebiet der Wahl. Die Anfahrt erfolgt in Eigenregie. Infos gibt es auf der Homepage skidlg.de.