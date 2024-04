Landkreis Donau-Ries

vor 18 Min.

So steht es um die Pläne zur XXL-Stromtrasse durch den Landkreis

Plus Der Landkreis Donau-Ries zählt zu den Regionen, in denen neue Leitungen für ein starkes Stromnetz entstehen sollen. Der mögliche Verlauf wurde nun konkretisiert.

Von Verena Wengert

Der Weg für eine XXL-Stromtrasse durch die Region hat eine neue Hürde genommen. Die Bundesnetzagentur bestätigte eigenen Angaben zufolge den zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplans 2037/2045. Dieser beinhaltet auch, wie mehrfach berichtet, eine Hochspannungsleitung, die zwischen Petersgmünd in Mittelfranken (bei Schwabach), Nördlingen und Goldshöfe bei Ellwangen entstehen soll. Der Verlauf der Leitung steht bislang nicht fest, es gibt nur eine grobe Orientierung. In den Entwürfen wird diese meist als Suchraum bezeichnet. Nun wurde dieser erheblich weitläufiger gefasst.

Gezeigt wird die grafische Darstellung dieses aktualisierten Suchraums in den jüngsten Ausführungen des Netzentwicklungsplans für das Projekt P490. Die geplante Leitung in P490 soll kurz gesagt dafür sorgen, dass zwischen Bayern und dem Osten Baden-Württembergs mehr Strom fließen kann. Stromversorgern zufolge gibt es gerade im Kreis Donau-Ries großen Bedarf, den erzeugten Strom abzutransportieren. Die bestehenden 110kV-Leitungen sind so gut wie voll. Der Suchraum umfasst nun das Gebiet südlich von Windsberg, Abendberg, Roth und Hilpoltstein. Im Osten geht es weiter über Weißenburg, Wemding, Teile der Gemeinde Harburg und dann in einer Kurve über das Härtsfeld in Richtung Neresheim. Im Südwesten des Suchgebiets sind Bereiche bis Aalen und Ellwangen denkbar und im Westen wurden Unterschneidheim und Wassertrüdingen einbezogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen