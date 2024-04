Warum ab Mitte Mai kein Zug zwischen Donauwörth und Nördlingen fährt

Zwei Wochen lang fährt im Mai kein Zug auf der Riesbahn zwischen Nördlingen und Donauwörth. Die Bahn schildert auf Anfrage, was gemacht wird.

Keine Züge zwischen den beiden Großen Kreisstädten im Landkreis: Vom 8. Mai bis 2. Juni stehen Züge in diesem Bereich der Riesbahn still. Außerdem wird der Halt in Ebermergen bis 28. Juni nicht angefahren. All das gab Go-Ahead am Montag samt Ersatzfahrplan bekannt. Grund dafür seien Bahnsteig- und Bauarbeiten. Näheres dazu hat nun die Deutsche Bahn auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt.

Nach Angaben einer Sprecherin handle es sich schwerpunktmäßig um Bauarbeiten am Bahnhof Ebermergen: "Der Bahnsteig wird neu gebaut, die Fertigstellung soll im dritten Quartal erfolgen. Zudem finden Anfang Juni noch Gleis- und Weichenarbeiten statt. Bis zum 29. Juni können die Züge dann am Bahnhof Ebermergen nicht halten, um die Baumaßnahme fertigzustellen."

Zugverkehr noch weiter eingeschränkt: Bauarbeiten am Bahnhof Ebermergen

All das sei schon lange eingeplant gewesen, weil Bauarbeiten dieser Art lange Vorlaufzeiten benötigten, Sperrzeiträume müssten langfristig vorher angemeldet werden. Dazu müsse man die Ressourcen der Baufirmen entsprechen einplanen. "Ziel beim Baustellenmanagement ist stets, die Auswirkungen auf den Zugbetrieb und die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Daher werden Bauarbeiten zum Beispiel oftmals in Ferienwochen gelegt, da dann weniger Pendler:innen und Schüler:innen betroffen sind", teilt die Sprecherin weiter mit.

Die Bauarbeiten fallen in eine Phase, in der ohnehin schon weniger Züge unterwegs sind. Aufgrund von Personalmangel fallen vor allem in den Abendstunden die Züge aus und Bahnreisende müssen auf Ersatzbusse umsteigen. Dies könnte noch bis Mitte Dezember andauern.

