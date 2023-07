Felder in Brand: Deshalb braucht die Feuerwehr die Hilfe der Bauern

Plus Meldungen über brennende Felder und Fahrzeuge häufen sich – auch im Donau-Ries-Kreis. Wie sich Bauern schützen und warum die Feuerwehr eng mit ihnen zusammenarbeitet.

36 Grad und es wird noch heißer ... Wie der bekannte Sommerhit aus dem Jahr 2007 fühlt sich auch heuer beinahe jeder Tag an. Die Temperaturen steigen und mit ihnen die Anzahl der Meldungen über brennende Felder, Ballenpressen und andere landwirtschaftliche Geräte. Wie gehen die Landwirte mit dieser potenziellen Gefahr um, und was können sie tun, um sich zu schützen?

Karlheinz Götz ist Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes für den Kreis Donau-Ries und ist sich der Gefahr durchaus bewusst – so wie alle Landwirte. "Wenn man solche Brände sieht oder davon hört, wird man schon noch ein bisschen sensibler und ist auf dem Feld noch aufmerksamer", sagt er. Die Präventivarbeit beginne bereits, bevor man sich ins Fahrerhäuschen setze: "In der Früh macht man immer einen Maschinencheck, dabei wird zum Beispiel auch der Staub weggeblasen, der sich später entzünden könnte." Insbesondere bei Mähdreschern und Ballenpressen sei das wichtig.