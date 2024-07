Im August fallen an zwei Abenden Züge zwischen Goldshöfe und Aalen aus

Wie der Bahndienstleister Arverio mitteilt, kommt es am 17. und 18. August zu Zugausfällen im Ostalbkreis. Es handelt sich dabei um die Strecke zwischen Goldshöfe und Aalen. Grund dafür seien verschiedene Baumaßnahmen. Es gehe aber vor allem um Züge in den Abendstunden, so kann der Zug etwa am 17. August um 21.19 Uhr, 22.17, 23.17 und 0.42 Uhr (auch am 18. August) nicht nach Aalen weiterfahren. Alternativen seien die Mex13-Züge und ein Schienenersatzverkehr. (AZ)

