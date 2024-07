Letzte Vorstellungen auf der Nördlinger Freilichtbühne

Die Freilichtbühne „Alte Bastei“ hat in dieser Saison mit den Stücken „My Fair Lady“ und „Der kleine Vampir“ ein vielfältiges Programm geboten, das die Besucher begeistert hat. Wer die Aufführungen noch erleben möchte, hat die Gelegenheit, „My Fair Lady“ am Freitag, 2. August, zu sehen. „Der kleine Vampir“ wird am Samstag, 3. August, nochmals aufgeführt. Die diesjährige Spielzeit endet am Sonntag, 4. August, mit einer letzten Vorstellung von „Der kleine Vampir“. Weitere Informationen und Karten gibt es unter www.freilichtbuehne-noerdlingen.de oder beim Kartenvorverkauf unter der Telefonnummer 09081 / 5400 (jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie an den Spieltagen jeweils 1,5 Stunden vor den Aufführungen). (AZ)

