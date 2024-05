Ab heute wird Löpsingen an das Glasfasernetz der Telekom angeschlossen

Die Stadt Nördlingen informiert, dass ab diesem Mittwoch der Nördlinger Stadtteil Löpsingen ans Glasfasernetz angeschlossen wird. Bis wann mit Sperrungen zu rechnen ist.

Die Arbeiten zur Anbindung des Nördlinger Stadtteils Löpsingen an das Glasfasernetz der Deutschen Telekom AG haben am 15. Mai begonnen, teilt die Stadt Nördlingen mit. Hierfür seien teilweise Sperrungen für den Gesamtverkehr in der Ortsstraße und der Straße In der Breite bis längstens 8. Juli nötig. Anliegerverkehr ist zugelassen, heißt es in der Mitteilung. (AZ)