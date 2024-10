Ehrungen für 225 Jahre Bläsermusik

Im Rahmen der Festgottesdienste zu Erntedank und zur Silbernen Konfirmation ehrte die evangelische Kirchengemeinde Löpsingen Bläserinnen und Bläser für ihre langjährige Mitwirkung im Posaunenchor. Am Erntedankfest wurden Jens Bleicher, Marietta Christ, Gisela Meilbeck und Alexandra Schweier für 10 Jahre, Simone Bleicher für 40 Jahre sowie Karl Kornmann und Helmut Schur für 55 Jahre mit Urkunden des Verbandes Evangelischer Posaunenchöre von Pfarrerin Funk und Chorsprecher Johannes Christ ausgezeichnet. Simone Bleicher, die den Chor dirigierte, erhielt zudem die silberne Bläsernadel. Im Gottesdienst zur Silbernen Konfirmation dankten Chor und Kirchengemeinde den an Erntedank verhinderten Bläsern Jana Christ für 10 Jahre und Andreas Stein für 25 Jahre Bläserdienst. Der Posaunenchor Löpsingen durfte sich somit in diesem Jahr über 225 zu ehrende Bläserjahre freuen.

