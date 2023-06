58-Jähriger von bislang Unbekannten leicht verletzt

Ein 58-Jähriger gerät mit drei jungen Männern auf einer Feier in Streit. Später gehen sie zu der Wohnung des 58-Jährigen und schlagen auf ihn ein.

Ein 58-Jähriger ist in Maihingen am Freitagabend auf einer Feier mit drei jungen Männern in Streit geraten.

Später, um 03.09 Uhr, klopfte und klingelte es bei dem 58-Jährigen zu Hause. Als er öffnete, drängten die drei jungen, bislang unbekannter Männer in seine Wohnung und schlugen dort mehrfach auf ihn ein. Wie die Polizei berichtet, wurde er dabei leicht verletzt.

Einem 26-jährigen Mitbewohner wurde ebenfalls auf dem Arm geschlagen. Ein Täter soll nach Einschätzungen der Geschädigten etwa 20 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß sein. (AZ)