Ausstellung: Als es noch 200 Mühlen im Ries gab

Im Museum Kulturland Ries gibt es eine Ausstellung über die Mühlen in der Region zu sehen. Warum es sich lohnt, die QR-Codes abzuscannen.

Rund 200 Mühlen verschiedenster Art gab es einmal an den Wasserläufen im Ries. Heute arbeiten noch vier von ihnen. Der technische Fortschritt überforderte die kleinen Mühlen und ließ sie stillstehen. Viele dämmern heute vor sich hin, andere sind längst abgebrochen, einige stehen unter Denkmalschutz. Mit der Dokumentation ihrer Geschichte befasste sich eine Gruppe engagierter Heimat- und Mühlenforscher sowie Mühlenforscherinnen.

Auf Anregung von Josef Hopfenzitz erhoben Gerhard Beck, Herbert Dettweiler, Franz Friedel, Kurt Kroepelin, Manfred Luff, Hermann Kucher und Anne Till Daten zu den Standorten und Nutzungsgeschichten Rieser Mühlen, dokumentierten Mühlentechnik und trugen Fotografien und Abbildungen zusammen. In der Sonderausstellung "Mühlenlandschaft Ries. Impressionen einer fast vergangenen Zeit", die noch bis zum Sonntag, 1. Mai, im Museum Kulturland Ries in Maihingen zu sehen ist, vermitteln historische wie gegenwärtige Fotografien einen Eindruck vom Ries als Mühlenlandschaft.

Daten sind internationalem Publikum zugänglich

Besucher und Besucherinnen können zudem auf ihren mobilen Endgeräten mittels QR-Code die Rieser Mühlen im Datenbankprojekt "milldatabase" der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung aufrufen. Die Daten zu den Rieser Mühlen sind durch den Eintrag auf der digitalen Plattform nachhaltig auch einem internationalen Publikum zugänglich und können stetig ergänzt und aktualisiert werden. Zur Finissage im Rahmen der Rieser Kulturtage am Montag, 2. Mai, stellen Mitglieder der Mühlenforschungsgruppe um 19 Uhr direkt in der Sonderausstellung in einem Gemeinschaftsvortrag ausgewählte Mühlen vor. Präsentiert wird an diesem Abend auch deren Dokumentation im internationalen Datenbankprojekt milldatabase.org.

Zum deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, 6. Juni, lädt der Rieser Bauernmuseums- und Mühlenverein Interessierte in das Mühlenmuseum in der Maihinger Klostermühle ein. Von 13.30 bis 16 Uhr können Besucher und Besucherinnen dort dem Betrieb einer Ölmühle beiwohnen. Im Museum Kulturland Ries stehen an diesem Nachmittag ebenfalls Mühlen im Fokus. Familien können zwischen 13 und 17 Uhr sich beim Basteln von kleinen Mühlen und Windrädern versuchen und diese anschließend mit nach Hause nehmen. (AZ)

