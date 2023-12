Bankkunden können in Maihingen wieder Bargeld abheben

In Maihingen wurde Mitte September ein Bankautomat bei einem Aufbruchversuch so beschädigt, dass er nicht mehr benutzt werden konnte. Jetzt gibt es eine Lösung.

Mitte September ist der Geldautomat der Raiffeisen-Volksbank Ries in der Josef-Haas-Straße in Maihingen bei einem Aufbruchversuch so beschädigt worrden, dass er nicht mehr benutzt werden konnte. Da die Lieferzeiten für neue Geldautomaten aktuell bis zu neun Monate betragen, stellten sich die Maihinger Mitglieder und Kunden der Genossenschaftsbank auf eine lange Zeit ohne Bargeldversorgung vor Ort ein. Mehrere Wochen wichen sie auf die Geldautomaten in Fremdingen, Marktoffingen und Wallerstein aus, wie das Geldinstitut in dieser Woche mitteilt.

Die gute Nachricht kam Anfang Dezember: Den Verantwortlichen bei der Raiffeisen-Volksbank Ries war es gelungen, einen gebrauchten und „rundum überholten“, baugleichen Geldautomaten zu besorgen und noch vor Weihnachten in Maihingen zu installieren. „Wir können jetzt weiterhin den gleichen Service bieten wie bisher“, sagt Bernd Puchinger, der in Maihingen Mitglieder und Kunden der Bank berät. „Die freudige Nachricht hat sich im Dorf wie ein Lauffeuer verbreitet.“

Bankautomat in Maihingen ist wieder verfügbar

Mit nun wieder insgesamt 20 eigenen Geldautomaten-Standorten im Geschäftsgebiet hält die Raiffeisen-Volksbank Ries das dichteste Automaten-Netz in der Region für ihre Mitglieder und Kunden vor. (AZ)

Lesen Sie dazu auch