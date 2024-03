Maihingen

Bauer Willi erklärt das Dilemma in der Landwirtschaft

Bauer Willi hat im Rahmen des Literaturfestival Nordschwaben in Maihingen gelesen.

Plus Das Literaturfestival Nordschwaben endet in Maihingen mit einer Lesung von Willi Kremer-Schillings. Der ehemalige Landwirt ist ein gern gesehener Talkshow-Gast.

Von Peter Urban

Die vorerst letzte Lesung des diesjährigen Literaturfestivals Nordschwaben fand im Museum Kulturland Ries statt. Sie drehte sich, an passendem Ort, um „Bauer Willi und das Dilemma der Essensmacher“. Bauer Willi ist die Kunstfigur des echten Bauern Willi Kremer-Schillings, der es mit zahlreichen Veröffentlichungen, einem Blog und Auftritten in den Medien geschafft hat, die Zusammenhänge zwischen dem Machbaren und dem Wünschenswerten in der Landwirtschaft erklärbar zu machen. Denn als durchaus kompliziert könnte man die Beziehung zwischen Landwirten, Bürgern und Verbrauchern durchaus bezeichnen.

Alle wollen sichere und bezahlbare Lebensmittel, mehr Tierwohl, mehr Klimaschutz, mehr Artenschutz. Und genau da hakt es. Der Bürger - und mit ihm die Politik - stellt hohe Ansprüche, die er als Konsument aber nicht bezahlen will. Vor rund 60 Zuhörerinnen und Zuhörern im Maisaal der ehemaligen Klosterschenke erklärte der promovierte Agrarwissenschaftler und ehemalige Landwirt Willi Kremer-Schillings, was er seit 2015 auch auf seinem Bauer-Willi-Blog zeigt: die Realitäten der Landwirtschaft und die Arbeit der Bauern. Warum sie (fast) alle Wünsche erfüllen könnten, wenn sie denn gekauft und auch bezahlt werden würden.

