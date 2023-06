Maihingen

Beeindruckende Ausstellung zum Jubiläum des Bezirks Schwaben für alle Sinne

Am alten Kaugummiautomaten gibt's bayerisch-schwäbische Spezialitäten.

Plus In der neuen Schau „Schwaben! Unterwegs im Bezirk“ können Besucher eine interaktive Reise durch das Museum Kulturland Ries in Maihingen unternehmen.

Von Peter Urban

Seit dem zurückliegenden Wochenende kann man sich auf eine überaus interessante Reise durch den Regierungsbezirk Schwaben begeben, ohne gleich hunderte von Kilometern kreuz und quer durch das „Schwabenland“ zurücklegen zu müssen. Es reicht ein Besuch im Museum Kulturland Ries in Maihingen, wo der Bezirk alle Interessierten auf eine imposante, interessante und interaktive Tour durch ganz Bayerisch-Schwaben mitnimmt.

Die virtuelle Ausstellung im Museum in Maihingen spricht alle Sinne an

Anlässlich seines 70-jährigen Bestehens hat man eine virtuelle Reise ins Museum gestellt, die alle Sinne anspricht. Ausgestattet mit originell gestalteten Reiseunterlagen kann eine Exkursion angetreten werden, deren Weg sowohl durch die Region als auch in viele andere Ecken des gesamten Bezirks führt und die Vielfalt des Gebietes vom Ries bis ins Allgäu im besten Sinne „erfahrbar“ macht.

