Maihingen

Beim Maihinger Kartoffelfest steht die "Ärbira" im Mittelpunkt

In Maihingen ist am 27. August wieder Kartoffelfest im Museum Kulturland Ries.

Im Museum Kulturland Ries in Maihingen wird am 27. August die stärkehaltige Knolle gewürdigt. Es gibt wieder ein umfangreiches Programm am Familienfest.

Beim Kartoffelfest im Maihinger Museum KulturLand Ries am 27. August dreht sich alles um die Kartoffel, im Dialekt auch „Ärbira“ (Erdbirne) genannt. Das Museum KulturLand Ries des Bezirks richtet das Familienfest zusammen mit dem Verein Kulturland Ries aus. Höhepunkt ist einer Mitteilung des Veranstalters zufolge die Kartoffelernte auf dem Museumsfeld. Sie ist fester Bestandteil in deutschen Kochbüchern: die Kartoffel. Beim Kartoffelfest würdigt das Museum auf seinem Gelände in Maihingen zusammen mit dem Verein KulturLand Ries die stärkehaltige Knolle. Abwechslungsreiches Programm beim Kartoffelfest geboten Von 11 bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Schälwettbewerb und die Prämierung der größten Kartoffel. Um 13 und um 15 Uhr holt ein Oldtimer-Traktor samt Kartoffelroder die Ärbira an die Oberfläche. Anschließend dürfen Kinder und Erwachsene die Kartoffeln aufklauben und mit nach Hause nehmen. Weiter geht es zwischen 16 und 17 Uhr, wenn ein alter Lanz-Bulldog das Feld ackert. Das Museumsteam präsentiert in einer Sonderschau seltene und alte Kartoffeln aus eigenem Anbau. Für Kinder steht im Museumshof außerdem das Basteln von Kartoffelfiguren und der Kartoffeldruck auf dem Programm. Die Rieserinnen und Rieser sagen zur Kartoffel auch "Ärbira", was so viel wie Erdbirne heißt. Foto: Matthias Meyer Auch kulinarisch steht an diesem Tag die Kartoffel im Mittelpunkt. An verschiedenen Ständen gibt es Pommes, Kartoffelsuppe, -kissen und -salat sowie Spiral- und Pellkartoffeln. Außerdem hält der Speiseplan Kaffee, Rieser Küchle und Kuchen bereit. Die Feuerwehr Maihingen übernimmt den Ausschank kühler Getränke. Selbstverständlich können auch Kartoffeln gekauft werden. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Reimlinger Musikanten. Eine lautstarke Vorführung bietet das benachbarte Mühlenmuseum des Vereins Kulturland Ries. Von 13 bis 16 Uhr ist dort eine über 100 Jahre alte Ölmühle in Betrieb. Mit tonnenschweren Mahlsteinen zerquetscht sie die ölhaltigen Früchte. Am Veranstaltungstag sind alle Ausstellungen im Museum kostenfrei von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Neben den Dauerausstellungen „Rieser Landwirtschaft im Wandel“ und „300 Jahre Alltagskultur im Ries“ lohnt sich der Besuch der Sonderausstellung „Schwaben! Unterwegs im Bezirk“ sowie der Fotoausstellung „Schwaben gestern – heute – morgen“, die beide anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Bezirks Schwaben zu sehen sind. Interessierte können auch den Bienen-Garten auf dem Museumsgelände besuchen. Museum und Museumshof sind barrierefrei zugänglich, das Feld jedoch nicht. (AZ)

