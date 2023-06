Maihingen

12:00 Uhr

Bürgermeister Stimpfle im Halbzeit-Interview: "Maihingen wächst enorm"

Plus Seit mehr als 20 Jahren im Rathaus: Bürgermeister Franz Stimpfle hat viel Erfahrung im Amt. Ein Gespräch über Bauprojekte und Veränderung in Maihingen.

Von Nicolas Friese

Herr Stimpfle, wie sieht ihre persönliche Rückblende der vergangenen drei Jahre aus?



Franz Stimpfle: Da ich seit 2002 im Amt bin, verfüge ich über eine gewisse Erfahrung und Routine im Amt. Das hilft schon, zusammen mit dem Gemeinderat die nach wie vor sehr umfangreichen Aufgaben anzugehen und zu erledigen. Gefühlt nimmt der Verwaltungsaufwand immer mehr zu, der Kontakt und die Erreichbarkeit von Büros und Firmen haben sich in den letzten Jahren auch verändert und sind teilweise sehr mühsam.

Hat man von der Energiekrise und der Pandemie in Maihingen große Auswirkungen gespürt?



Stimpfle: Unmittelbar nach der letzten Wahl bekamen wir die Pandemie voll zu spüren. Wir haben aber unsere Vorhaben und unsere Arbeiten dennoch unvermindert durchgezogen. Es ging halt alles ein bisschen langsamer, vielleicht nicht so wie es hätte sein können, aber im Großen und Ganzen lief es gut. Die durch den Ukraine-Krieg entstandene Energiekrise ist vor allem in finanzieller Hinsicht natürlich auch in Maihingen spürbar. Die gemeindliche Arbeit durfte aber dennoch nicht zu kurz kommen.

