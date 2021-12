Die Klosterschenke in Maihingen schließt für immer

Nach 50 Jahren schließt die Klosterschenke in Maihingen ihre Pforten. Sie war ein beliebter Anlaufpunkt für Touristen.

Das Gasthaus Klosterschenke der Familie Steinheber gegenüber der Klosterkirche in Maihingen schließt nach 50 Jahren für immer. Es galt als beliebter Anlaufpunkt für Radfahrer und Besucher des Museums Kulturland Ries. Das Gebäude ist inzwischen an einen Privatmann verkauft, der die frühere Gaststätte für eigene Zwecke grundlegend umbauen will.

Klosterschenke Maihingen: Gebäude ist bereits verkauft

Entstehen sollen unter anderem zusätzliche Wohnräume. Der Maihinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einem entsprechenden Bauantrag des jetzigen Eigentümers zugestimmt. In seiner bisherigen Form erhalten bleiben soll der Saal. Wie die Familie Steinheber auf Anfrage unserer Redaktion sagte, könne dieser weiterhin für Veranstaltungen genutzt werden. (bs)