Maihingen

12:00 Uhr

Maihingerin wird 100 Jahre alt: Wie bleibt man fit, Maria Müller?

Plus Maria Müller aus Maihingen ist die erste Person der Gemeinde, die 100 Jahre alt geworden ist. Zwölf Urenkel hat sie bereits. Rituale helfen ihr, fit zu bleiben.

Von Nicolas Friese

Ende Januar 1923 berichtete das Rieser Tagblatt von der Lage in Bayern: Unter anderem war der Minister des Inneren nach Mannheim gereist, um mit Vertretern aller Schichten zu beraten, was passieren würde, wenn die Franzosen eines Tages die gesamte pfälzische Regierung ausweisen würden. Kurz darauf, am 28. Januar 1923, wurde Maria Müller in Maihingen geboren. 100 Jahre und ein paar Monate später lebt sie immer noch in Maihingen, hat mittlerweile 12 Urenkel ("Der 13. ist schon auf dem Weg") und erfreut sich bester Gesundheit. "Nur die Knie sind nicht mehr die Besten", sagt sie. Von ihren fünf Geschwistern ist sie die Einzige, die noch lebt. Warum sie so alt geworden ist, kann sie, ihrer Meinung nach, ziemlich genau sagen.

An den meisten Tagen sitzt Maria Müller vor der Haustür und beobachtet, was in der Gegend passiert. "An unserer Straße ist mittlerweile viel mehr Verkehr als früher." Jeden Tag komme mindestens eine Person vorbei, die Müller besuche und sie auf den neuesten Stand bringe, sagt ihre Schwiegertochter, Rosi Müller. "In Maihingen ist sie bekannt. Viele kommen vorbei und zeigen Respekt." Der Maihinger Gemeinderat hat in diesem Jahr beschlossen, Maria Müller zu würdigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen