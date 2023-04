Genuss-Kultur-Markt in Maihingen inspiriert die Besucher

In Maihingen gibt es Stationen zum Mitmachen und allerhand köstliches. Im Museum Kulturland Ries fällt der Startschuss für eine regionale Wanderausstellung.

Für die Besucherinnen und Besucher des Genuss-Kultur-Marktes war am Sonntag bei angenehmen Frühlingstemperaturen in Maihingen einiges geboten. Zahlreiche kulinarische Leckereien, aber auch Kunsthandwerk und Dekoartikel gab es zu entdecken. Zur feierlichen Eröffnung am Vormittag wurde das Motto des Marktes mit einer flüssigen Kostprobe von "hesselberger", einer regionalen Marke für Saft und Most, sogleich in den Mittelpunkt gestellt: Im Zeichen des Frühlings soll die Veranstaltung regionale Produkte und ihre Erzeuger präsentieren.

Genuss-Kultur-Markt in Maihingen bei gutem Wetter

Die Regionalsaftmarke "hesselberger", deren Säfte und Produkte aus ungespritzem Streuobst von Wiesen rund um den Hesselberg gepresst werden, war dabei unter anderem mit dem Eröffnungsgetränk vertreten. Weitere kulinarische Highlights, die zum Probieren und Einkaufen einluden, waren unter anderem die "FineGeist Company", "Hartmanns Weideschweine" und die "Schoko-Queen". Für Genießerinnen und Genießer jeden Alters gab es leckere Spezialitäten: Frisch aufgebrühter Kaffee von "Kresskaffee", regionale Besonderheiten von "Genussboxen" und für die kleinen Gäste getrocknetes Obst und selbst gemischtes Müsli.

Auch für handwerklich Begabte hatten die Aussteller Mitmachaktionen und vielseitige Inspiration mitgebracht. Dekoartikel für Haus und Garten aus sämtlichen Materialien wurden präsentiert. Beispielsweise begeisterte "Mines Immergrün" mit Kunstfloristik und bei "Grassur, Tee und mehr" konnte das handwerkliche Geschick beim Töpfern einer Tasse aus Ton unter Beweis gestellt werden. Bei Kräuterpädagogin Christina Wendt und ihrer Kollegin waren alle Gäste eingeladen, in einem kleinen Workshop mehr zum Thema Naturkosmetik zu erfahren. Am benachbarten Stand wurden Techniken zum Korbflechten erlernt, und bei einer Führung rund um das Museum lehrte Dr. Günther Kunzmann, Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Flora Nordschwaben, alles über die heimische Pflanzenwelt. Die musikalische Umrahmung an diesem sonnigen Tag übernahmen "Die Sonatoren", die mit einer ungewöhnlichen Instrumentenkombination ein abwechslungsreiches Programm bereithielten.

Wanderausstellung zur Herstellung regionaler Produkte

Passend zum Thema fiel am Wochenende in Maihingen außerdem der Startschuss für die Wanderausstellung zur Herstellung regionaler Produkte, die bis Ende Mai an verschiedenen Stationen der Dauerausstellung im Museum bestaunt werden kann. Die Konversionsmanagerin Barbara Wunder zeigt sich sichtlich zufrieden: "Wir freuen uns, dass so viele Besucherinnen und Besucher gekommen sind, um unsere Heimat einmal wieder aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten." Wem das Angebot im Klosterhof noch nicht genügte, der konnte sich in den Räumen des Museums auf mehreren Ebenen im Rahmen der Dauerausstellung ein Bild vom Leben und Arbeiten im alten Ries und der Landwirtschaft im Wandel der Zeit machen oder die aktuelle Sonderausstellung, einem Fotowettbewerb mit dem Titel "Schwaben gestern – heute – morgen", mit insgesamt über 60 Ausstellungsstücken, bewundern.

Die vielen Eindrücke rund um das Thema Regionalität und Handarbeit, gesäumt von freudigen Unterhaltungen mit und über die hiesigen Direktvermarkter und Aussteller, waren für die Anwesenden eine gute Möglichkeit, sich bei bestem Wetter vom Zauber des Frühlings einfangen zu lassen und sich bei Rieser Küchle und Blechkuchen aus dem museumseigenen Holzbackofen auf den Sommer zu freuen.