Geopark-Ries-Besucherzentrum bringt Maihingen an seine Grenzen

Plus Der Gemeinderat Maihingen berät, wie es bei der Bewerbung für das Geopark-Besucherzentrum weitergeht. Mit den gestellten Bedingungen ist das Gremium unzufrieden.

Das ehemalige Schulhaus im Ortsteil Utzwingen könnte es werden. Die Gemeinde Maihingen hat sich für ein Geopark Ries Besucherzentrum beworben und plant es im ehemaligen Schulhaus in der Pfarrer-Jeck-Straße unterzubringen. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung kommen bezüglich der Bewerbung jedoch Zweifel auf.

Zwei Optionen stehen den Bewerbern für das Besucherzentrum zur Verfügung: ein großes, zentrales Zentrum oder mehrere kleine. Für die Gemeinde Maihingen kam von Anfang an nur ein kleines Zentrum infrage. Laut Bürgermeister Franz Stimpfle sei mehr nicht drin. Nach neuen Erkenntnissen wäre selbst die kleine Variante für die Rieser Gemeinde kaum zu stemmen.