Holzhütte bei Maihingen beschädigt

Unbekannte Personen haben in einem Waldstück in Maihingen zwischen dem 9. und 23. April eine Holzhütte beschädigt. Laut Polizeibericht wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und mehrere kleine Bäume umgesägt, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen sucht nach Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)