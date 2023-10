Jugendlichen zündeln in der Klosterkirche

Drei Jugendliche begehen in der Maihinger Klosterkirche Brandstiftung und werden verdächtigt, noch weitere Straftaten begangen zu haben. Gegen sie wird jetzt ermittelt.

In der Maihinger Klosterkirche hat es am Samstag, gegen 14.20 Uhr, gebrannt. Wie die Polizei berichtet, hatten Jugendliche einen Behälter mit Desinfektionsmittel angezündet, so dass dieser komplett zerschmolz. Der Brand wurde zum Glück von einem Besucher und der Messnerin schnell gelöscht, die Flammen griffen nicht auf das Inventar der Kirche über.

Eine Polizeistreife nahm bei der Kirche drei Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren fest. Sie räumten die Brandstiftung ein. Bei der anschließenden Anhörung wurde ermittelt, dass die drei Jugendlichen einen Tag zuvor den Opferstock aufbrechen wollten, dies aber wegen des Besucheraufkommens dann doch unterließen. Außerdem wurde ermittelt, dass die Drei die Kamera der Kirche am 27. September mutwillig beschädigt hatten. Gegen sie wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

