Mann nimmt 60 Bücher aus Bücherschrank: Das ist seine Erklärung

Ein Mann ist am Sonntagnachmittag dabei beobachtet worden, wie er ca. 60 Bücher im Wert von rund 300 Euro aus dem „Bücherhaisle“ am Dorfplatz in seinen Pkw lud. Als er nach Angaben der Polizei von mehreren Passanten angesprochen wurde, habe er behauptet, dass die Bücher für seine Mutter seien. Diese solle sich ein paar heraussuchen und im Anschluss würde er die restlichen Bücher zurückbringen. Die Passanten hätten dem Mann die Geschichte nicht abgenommen und sich das Kennzeichen des Pkw notiert. Zudem meldeten sie den Vorfall der Gemeinde. Gegen den Fahrzeughalter wird nun wegen Diebstahl ermittelt. (AZ)