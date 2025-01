Neues Führungs-Trio für den Musikverein Maihingen

Der Musikverein Maihingen blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück, das Vorsitzender Florian Kotz bei der Generalversammlung Revue passieren ließ. Neben vielen Auftritten und Festen prägte ein Dirigentenwechsel das Jahr 2024. Der Verein nahm an erfolgreichen Wertungsspielen teil, veranstaltete Konzerte und feierte drei Musikerhochzeiten. Das traditionelle Kellerfest musste leider wetterbedingt in die Geflügelhalle verlegt werden. Derzeit zählt der Verein etwa 440 Mitglieder, denen Kotz für ihre Unterstützung dankte. Bürgermeister Franz Stimpfle lobte in einem Grußwort, den vorbildlichen Einsatz des Vereins in der Gemeinde. Jugenddirigent Jakob Herrle berichtete von 76 Kindern in der Obhut des Vereins und hob als Höhepunkt für das Vorstufenorchester das Jugendkonzert sowie für die Jugendkapelle das gemeinsame Konzert mit den Kapellen aus Deiningen und Fremdingen hervor. Nach acht Jahren als Jugenddirigent übergab Herrle den Taktstock an Moritz Götz. Lukas Bruckmeyer, Dirigent der Stammkapelle, blickte erfreut auf sein erstes Jahr als musikalischer Leiter zurück. Mit 58 Proben und vielen Auftritten, darunter der Jahresauftakt beim Musikfest in Deiningen und die Konzertreise nach Rythne (Tschechien), zeigte sich Bruckmeyer überaus zufrieden mit den Leistungen der Musiker und dem Erfolg beim Wertungsspiel. „Unser Ziel war es, den Menschen Musik zu schenken“, so Bruckmeyer. Bei den Neuwahlen wurde Florian Kotz als Vorsitzender bestätigt, während Elisabeth Götz und Petra Seitz als gleichberechtigte Vorsitzende dazugewählt wurden. Auch Alexandra Hertle (Schriftführerin) und Joachim Reichert (Kassier) wurden wiedergewählt. Weitere Bestätigungen gab es für Lena Schneele (Jugendleitung), Pauline Herrle (Öffentlichkeitsarbeit), Johannes Taglieber (Verstärkeranlage), Sarah Huggenberger (Spielbetrieb), Laura Hofmann und Lena Stimpfle (Beisitzerinnen). Auch Jakob Herrle bleibt weiterhin im Vorstand (stellvertretender Dirigent) und Moritz Götz stößt als Jugenddirigent dazu.

