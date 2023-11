Maihingen

vor 54 Min.

Theater in Maihingen: Wenn Mörder ein Gästehaus führen wollen

Plus In Maihingen feiert das neue Theaterstück „Halbpension mit Leiche“ Premiere. Ein mörderischer Abend in drei Akten.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Ein chinesisches Sprichwort lautet: „Wer nicht lächeln kann, sollte keinen Laden aufmachen.“ Diese Weisheit hat sich eine völlig durchgeknallte Truppe aus ehemaligen Mördern zu eigen gemacht, die in einer Selbsthilfegruppe mithilfe einer Psychologin ihre zweite Chance nutzen und mit der Eröffnung einer Pension ihre Triggerpunkte gemeinsam in den Griff bekommen will. „Atmen und lächeln, atmen und lächeln“ wird so zum Running Gag, wenn das Chaosteam ohne jegliche Erfahrung und Fachkenntnisse beim Betreiben ihres Gästehauses wieder einmal an seine Grenzen stößt.

So üben sie sich unter der Anleitung der tiervernarrten Esoterikerin Shaya Lohse (Isabell Stimpfle) in Geduld, wenn ihre mörderischen Macken wieder zutage treten sollten. So bei Ingolf (Dominik Taglieber), dem Putzfanatiker, der hinter und unter allem und jedem schädliche Keime vermutet und sie mit literweise Desinfektionsmitteln sofort vernichtet.

