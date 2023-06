Trotz sinkender Nachfrage plant Maihingen ein Baugebiet

Die Gemeinde Maihingen schafft die Fläche, weil seit Längerem Interesse besteht. Es handelt sich um den größten Posten im Haushalt. Investiert wird auch in die Kita.

Die zurückgehende Zahl an Bauanträgen in den Gemeindeverwaltungen ist derzeit im Ries ein viel diskutiertes Thema. Auch in Maihingen hat die hohe Nachfrage nach Grundstücken inzwischen deutlich nachgelassen. Dennoch plant die Kommune ein neues Wohngebiet mit der Bezeichnung „Am Heuberger Weg“ auszuweisen, um für eine Reihe von Bauinteressenten aus dem Ort Plätze zur Verfügung stellen zu können. Diese hatten laut Bürgermeister Franz Stimpfle schon seit Längerem ihr Interesse angemeldet.

Maihingen plant dieses Jahr 700.000 Euro für Baubegiet ein

Das Vorhaben ist mit einem Kostenansatz von rund 700.000 Euro der größte Posten im diesjährigen Haushalt, den der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend beraten und einstimmig verabschiedet hat. Ein weiteres Großprojekt ist die Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte im Ortsteil Maihingen. Hierfür stehen 600.000 Euro zur Verfügung.

Hinzu kommen als zusätzliche Tiefbaumaßnahme Kanalarbeiten im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebietes. 200.000 Euro davon machen die Baukosten aus, 96.000 die Planung. Für den Gehwegausbau von der Joseph-Haas-Straße bis zum Baugebiet „Beim Steinernen Brückle“ gibt die Gemeinde 90.000 Euro aus. Die Planung hierzu soll 13.500 Euro kosten. Bereits gut aufgestellt präsentiert sich die Kommune beim Breitbandausbau. Hierzu fällt heuer noch die Resterschließung an. Partnerunternehmen ist die Netcom-BW aus Ellwangen.

Haushalt soll nach aktuellem Plan mit Kreditaufnahme ausgeglichen werden

Der Gesamthaushalt hat ein Volumen von 5,5 Millionen Euro. 2,4 Millionen entfallen auf den Verwaltungsteil und 3,1 Millionen auf den Vermögensetat. Zum Ausgleich des Zahlenwerkes hat der Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein, Nico Hoffmann, 699.000 Euro als Kreditaufnahme vorgesehen. Ob diese Summe benötigt werde, hänge von der Umsetzung der einzelnen Projekte ab, sagte Hoffmann. Sollte das Geld komplett benötigt werden, würde der Gesamtschuldenstand Maihingens auf 1,4 Millionen Euro zum Jahresende ansteigen. Dies entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1197 Euro.

Beim laufenden Verwaltungsbetrieb schlägt auf der Ausgabenseite die Kreisumlage mit 1,044 Millionen Euro am stärksten zu Buche. An Einnahmen rechnet die Kämmerei mit 425.000 Euro aus der Gewerbesteuer, 313.200 an Schlüsselzuweisungen des Freistaates und 818.900 Euro als Einkommensteueranteil. 126.500 Euro überweist der Staat als Investitionspauschale. Der Überschuss des Verwaltungshaushalts liegt bei 174.000 Euro und fließt als Zuführung in den Vermögenshaushalt.

Lesen Sie dazu auch

Für eine Landgemeinde spielt nach wie vor der Feldwegebau eine wichtige Rolle. Die Koordination hierfür übernehmen meistens die örtlichen Jagdgenossenschaften. Im Haushalt stehen dafür jeweils 5000 Euro für Maihingen und Utzwingen. Am 1. Juli will sich der Bauausschuss des Gemeinderates mit den Jagdgenossen treffen, um die Mittelverwendung in diesem Jahr zu besprechen. Die Genossenschaft wolle bei diesem Termin drei Vorschläge machen.

Steuern werden in Maihingen nicht angepasst

Keine Veränderung gibt es bei den Grund- und Gewerbesteuersätzen. Diese bleiben auf dem momentanen Stand, so dass die Haushalte und Gewerbebetriebe nicht zusätzlich belastet werden.

Bürgermeister Stimpfle teilte noch mit, dass im Baugebiet Hofäcker III in Utzwingen wieder vier freie Bauplätze zur Verfügung stünden, weil diese zurückgegeben worden seien. In Maihingen selbst gebe es derzeit keine mehr, sagte der Rathauschef auf Anfrage unserer Redaktion. Das Wohngebiet „Am Strich“ habe in jüngster Vergangenheit viele Familien angezogen, teilweise aus dem Raum München/Dachau. An eine Ausweitung dieses Gebietes sei im Moment nicht mehr gedacht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Kämmerer Nico Hoffmann beurteilte gegenüber unserer Redaktion den Maihinger Haushalt als gut und solide. Die Finanzen seien geordnet und die anstehenden Aufgaben könnten erfüllt werden. Die Neuverschuldung halte sich in einem überschaubaren Rahmen.