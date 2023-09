Unbekannter will Geldautomaten in Maihingen aufbrechen

Vergeblich versuchte am Mittwoch eine Person einen Geldautomaten in Maihingen aufzubrechen. Es entstand aber Sachschaden, die Kripo sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat laut Polizeiangaben am Mittwoch zwischen 0.20 Uhr und 6.30 Uhr versucht, einen Geldautomaten einer Bank in der Josef-Haas-Straße in Maihingen gewaltsam aufzubrechen. An dem Geldautomaten entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/560 mit der Kriminalpolizei Dillingen in Verbindung zu setzen. (AZ)