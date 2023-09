Windrad an der Maihinger Mühle wird beschädigt

Ein Schaden von 1000 Euro ist in Maihingen an der Langenmühle entstanden. Die Polizei hat einen ersten Verdacht.

Eine unbekannte Person hat an der Langenmühle in Maihingen am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr zwei Metallgeländer angefahren und stark verbogen. Diese waren nach Angaben der Polizei auf Höhe der Mühle aufgestellt, zudem sei ein Windrad beschädigt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Schaden durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug verursacht wurde. Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)