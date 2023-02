Biber legen Fundament von Strommast teilweise frei

Plus Biber leisten rund um Marktoffingen ganze Arbeit. Die Zweite Bürgermeisterin Anke Drukewitz sagt, man müsse dringend entgegensteuern.

Einen Sachstandsbericht über die Problematik mit der Biber-Population im Gemeindegebiet gab Zweite Bürgermeisterin Anke Drukewitz in der jüngsten Sitzung des Marktoffinger Gemeinderats. Vor allem der Arenbach südlich des Hauptorts ist davon betroffen, im westlichen Bereich sogar die Weiher, die wegen Abgrabungen des Bibers auszulaufen drohen.