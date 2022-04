Bulldog fährt rückwärts und übersieht parkenden Pkw

Ein hoher Sachschaden entstand in Marktoffingen, als ein Traktorfahrer rückwärts auf ein Grundstück einfährt. Er übersieht einen hinter ihm stehenden Pkw.

Am Freitag hat ein 27-jähriger gegen 17.35 Uhr mit seinem Traktor und einem Güllefass die Hauptstraße in Marktoffingen befahren. Als er rückwärts in ein Grundstück einfahren wollte, übersah er den hinter ihm stehenden Pkw eines 35-jährigen. Der Polizei zufolge, beschädigte er dadurch dessen Pkw an der Front. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. (AZ)