Marktoffingen

18:43 Uhr

Die Theatergruppe des FSV Marktoffingen lässt die Sau raus

Mit der Komödie "Lass die Sau raus" wollen die Marktoffinger am 5. und 6. April ein möglichst großes Publikum begeistern. So kommen Interessierte an Karten.

Nach langjähriger Corona-Unterbrechung freuen sich die Theaterschauspieler des FSV Marktoffingen dieses Jahr besonders, am ersten Aprilwochenende wieder ein Stück in der Mehrzweckhalle ihrem Publikum darbieten zu dürfen. Mit dem Stück „Lass die Sau raus“ stellen die Bühnenkünstler bereits zum 29. Mal unter der Regie von Peter Gartenmeier ihr Können unter Beweis. Dabei geht es um die drei Nachbarinnen Karin Heppner, Zenta und Lotte, die die Nase von Schreckensmeldungen bezüglich Skandalfunden in Lebensmitteln gestrichen voll haben. Ganz nach dem Motto „Mein Kühlschrank ist kein Ponyhof“ werden regionale Wurst- und Fleischwarenhändler boykottiert. Resultat des Ganzen ist, dass von nun an lediglich vegetarische Kost auf den Tisch kommt – sehr zum Leidwesen von Karins Familie. Theater in Marktoffingen: Sau Anita führt zu lustigem Verwirrspiel Um jedoch den Frieden im Haushalt aufrechtzuerhalten, stimmt Karin der Idee ihres Ehemannes Norbert zu, im eigenen alten Stall selbst eine Sau zu halten. Natürlich nur unter strengster Geheimhaltung vor ihren neugierigen Freundinnen Zenta und Lotte. Als diese zwei besagten Damen jedoch einen Streit bei Heppners belauschen, vermuten sie fälschlicherweise, die Sau „Anita“ sei Norberts Geliebte. Noch mehr unglückliche Zwischenfälle, Vertuschungsaktionen und Verwirrungen lassen die Zuschauerinnen und Zuschauer in ein herrliches, komödiantisches Stück eintauchen. Die sieben hoch motivierten Schauspielerinnen und Schauspieler und ihre Souffleuse proben seit mehreren Wochen intensiv. Die zwei Aufführungen finden am 5. und 6. April in der Marktoffinger Mehrzweckhalle statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Sitzplatzreservierungen werden unter Telefon 09087/9202-96 zwischen 16 und 19 Uhr entgegengenommen und sind außerdem über WhatsApp-Nachrichten an 0151/50784816 oder per E-Mail an theater@fsv-marktoffingen.de möglich. (AZ) Lesen Sie dazu auch Deiningen Bei der Theatergruppe der SpVgg Deiningen haben Lügen kurze Beine

Nördlingen Plus Chiemgauer Volkstheater bringt in Nördlingen eine Komödie auf die Bühne

Themen folgen