Ein Marktoffinger im Himmel: Frauen feiern Fasching

Der Faschingsball der Frauengruppe in Marktoffingen begeistert die Besucherinnen. Geklärt wird dabei auch, welcher Wochentag der unbeliebteste ist.

Der inzwischen schon legendäre Faschingsball der Frauengruppe hat im Gasthaus Ochsen in Marktoffingen stattgefunden. Für gute Stimmung sorgte zum einen den ganzen Abend über DJ Stefan. Zum anderen gab es bei den zahlreichen Einlagen für die ausschließlich weiblichen Gäste wieder einmal ganz viel zu lachen.

So wurden die Frauen gleich zu Beginn fulminant mit Glitzer und Fanfarenmusik empfangen. Martina Deibler, die als Pippi Langstrumpf den ganzen Abend charmant und witzig durchs Programm führte, berichtete am Anfang, wie schwer man es doch als „Reigschmeckte“ hat. Anschließend tanzte die Gymnastikgruppe als Golden Girls und die Mädels vom Singkreis trafen sich als Wochentage zu einer Therapiesitzung bei Dr. Dr. Tröstli. Hier jammerte jeder Tag, warum er doch der unbeliebteste von allen war. Am schlimmsten trifft es sicher den Montag: Denn an diesem Tag wird das Zelt des Feuerwehrfestes, das in Marktoffingen vom 6. bis zum 9. Juli gefeiert wird, wieder abgebaut.

In jeder Frau schlummert ein Stück Hefe

Eine weitere „Zuagreiste“ besuchte ein Gasthaus im Geopark Ries und bekam dort ein sehr teures und angebissenes Stück Kuchen und einen Tee, dessen Beutel sicher noch einmal Verwendung finden kann. Nachdem sechs rüstige Damen vom Frauenstammtisch mit Gehstock und Krücken zu schmissigen Hits getanzt hatten, sangen vier „Reigschmeckte“ darüber, dass in jeder Frau ein Stückchen Hefe schlummert, dass eines Tages aufgehen wird.

Zum großen Finale wurde „Ein Marktoffinger im Himmel“ aufgeführt. Angelehnt an Ludwig Thomas „Münchner im Himmel“, ist jetzt klar, warum nicht nur die bayerische Staatsregierung, sondern auch der Marktoffinger Gemeinderat bis heute vergeblich auf die göttliche Eingebung wartet. (AZ)