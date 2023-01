Gemeinderäte beschließen Kanalsanierung in Marktoffingen

Vom Bushaltehäuschen bis zu neuen Bauplätzen: Der Gemeinderat Marktoffingen verabschiedete die ersten Beschlüsse des Jahres.

Die erste Gemeinderatssitzung des Jahres in Marktoffingen ist Geschichte. Die ersten Anträge sind genehmigt, anderes erfordert noch ein wenig Geduld. So bestellten die Verantwortlichen beispielsweise ein neues Buswartehäuschen. Den dafür vorgesehenen Auftrag vergab die Gemeinde an die Firma Treiber&Hausner Metallbau GmbH in Ettenstatt bei Weißenburg. Ein weiteres Projekt, das unter Dach und Fach ist, ist die Erschließung vier neuer Bauplätze im Baugebiet "an der Heide" in Minderoffingen. Die EnBW ODR AG sorgt für Straßenbeleuchtung und Strom auf den neuen Bauplätzen. Der Gemeinderat beschloss außerdem eine Kanalsanierung in Marktoffingen. Es werden die Kanäle in der Hylenstraße und in der Hinteren Straße saniert.

Nicht einig wurden sich die Räte beim Thema Spielgeräte im Rahmen der Dorferneuerung in Minderoffingen. In dieser Angelegenheit sollen aber laut Bürgermeister Helmut Bauer bis zum 30. Januar Angebote eingeholt werden, dann will sich das Gremium auf ein Spielgerät festlegen. Im Ausblick auf das Jahr 2023 besprach der Gemeinderat die Renovierung der Friedhofsmauer und die Vorstellung eines neuen Bebauungsplans für ein Baugebiet in Marktoffingen. Dieser soll planmäßig bis Ende des Jahres vorliegen.