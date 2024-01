Konzertabend mit Abschied in Marktoffingen

Die Trachtenkapelle Marktoffingen gibt ihr 40. Weihnachtskonzert. Johannes Krauß dirigiert in Marktoffingen eine letzte Runde. Künftig leitet Fabian Grimm die Musiker.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat die Trachtenkapelle Marktoffingen das Jahr wieder musikalisch ausklingen lassen. Bereits zum 40. Mal luden die Marktoffinger Musikanten heuer zu ihrem Weihnachtskonzert ein. Ihr buntes Konzertprogramm aus Polka-, Marsch- und Filmmusik versprach den Gästen in der vollbesetzten Mehrzweckhalle einen kurzweiligen Abend. Zum letzten Mal führte Johannes Krauß die Stammkapelle musikalisch an und gab den Taktstock am Ende des Konzertes an Fabian Grimm weiter.

Auch in diesem Jahr eröffnete die Jugendkapelle des Vereins den Konzertabend. Mehr als 35 Jungen und Mädchen bewiesen, dass sich die Probenarbeit der zurückliegenden Wochen gelohnt hat und folgten gekonnt dem Taktstock ihres Dirigenten Fabian Grimm. Die jungen Musikanten begeisterten ihr Publikum sowohl mit traditioneller Blasmusik aus Polkas und Märschen als auch mit modernen Medleys aus „Tarzan“ und „Queen“. Mit „Counting Stars“ verabschiedete sich die Jugendkapelle unter langanhaltendem Applaus von ihren Gästen und schloss den ersten Konzertteil des Abends.

Abwechslungsreiches Programm beim Konzertabend in Marktoffingen

Nach einer kurzen Pause übernahm die Stammkapelle unter der Leitung von Johannes Krauß die Bühne und eröffnete den zweiten Konzertteil schwungvoll mit dem „Graf Lamberg“-Marsch. Auch die rund 60 Musikanten der Stammkapelle hatten ein abwechslungsreiches Programm für den Konzertabend einstudiert: Die Gäste waren von den Melodienfolgen aus den „Verdi“-Opern und den italienischen Klängen des „Concerto d’Amore“ ebenso begeistert wie von der Filmmusik aus „Der Herr der Ringe“ und den Höhepunkten der britischen Pop-Band „Coldplay“.

Bei den Auftritten der Marktoffinger Kapelle in den Festzelten im Ries und der Umgebung lassen sich die Musikanten des Vereins gerne von ihren Sängerinnen und Sängern aus den eigenen Reihen begleiten. Stellvertretend für das Gesangs-Team legte Patricia Grimm am Konzertabend ihre Querflöte zur Seite und griff zum Gesangsmikrofon. Mit dem Solo-Gesang zur Ballade „The Story“ brachte Patricia die Konzertbesucher zum Staunen und erntete langen Applaus für ihren gelungenen Auftritt.

Patricia Grimm überzeugte auch am Mikrofon. Foto: Wolfgang Bosch

Gemeinsamer Rückblick auf das Jahr 2023

Am Weihnachtskonzert in Marktoffingen ist es zu einer schönen Tradition geworden, das Jahr nicht nur musikalisch zu beenden, sondern auch gemeinsam auf das zurückliegende Jahr zu blicken. Wie in den Vorjahren hatte Tobias Meyer im Laufe des Jahres zahlreiche Bilder von den Auftritten und Aktivitäten gesammelt und für den Konzertabend in einer Präsentation zusammengestellt. Neben den musikalischen Auftritten, unter anderem am Feuerwehrfest in Marktoffingen, blickten die Musikanten auf eine besondere Reise zurück: In den Herbstferien folgten die Marktoffinger der Einladung von Bundestagsabgeordnetem Ulrich Lange und erkundeten bei einer viertägigen Reise die Hauptstadt Berlin. Mit dem gleichnamigen Marsch brachten die Musikanten „Berliner Luft“ nach Marktoffingen und dankten ihrem Gastgeber noch einmal für die Einladung.

Am Ende des Konzertabends bedankte sich der Vorsitzende Michael Deibler bei den Gästen, dem Vorstand und den Musikanten, ehe Johannes Krauß „Eine letzte Runde“ in Marktoffingen einläutete.

Fabian Grimm dirigiert künftig die Stammkapelle. Foto: Wolfgang Bosch

Stabwechsel in den Marktoffinger Kapellen

Krauß verlässt zum Jahresende das Orchester, dem er seit 2012 vorstand, da er bei der Stadt Dinkelsbühl seit Dezember das Amt des „städtischen Musikdirektors“ innehat. Gemeinsam mit seinen Musikanten blickte Krauß auf mehr als zehn ereignisreiche Jahre in Marktoffingen zurück. Neben den musikalischen Höhepunkten wie der Aufnahme einer CD, der Ausrichtung des 27. Bezirksmusikfestes 2016 in Marktoffingen oder den zahlreichen Proben und Auftritten erinnerten sich Dirigent und Kapelle am Konzertabend auch gerne an die vielen fröhliche Stunden abseits der Bühnen zurück. Johannes Krauß versprach, als zukünftiger Marktoffinger dem Verein auch weiterhin treu zu bleiben und als Aushilfs-Dirigent oder -Musikant bei Bedarf einzuspringen.

Johannes Krauß übergibt den Taktstock an Fabian Grimm, der in den vergangenen sechs Jahren bereits die Jugendkapelle der Trachtenkapelle Marktoffingen anführte. Die Dirigate des Vorstufen-Orchesters und der Jugendkapelle wiederum werden ebenfalls von Musikantinnen aus den eigenen Reihen übernommen: Rebecca Ernst wird künftig die Jugendkapelle, Helena Deibler und Lilly Geiß das Vorstufenorchester des Vereins leiten. (AZ)