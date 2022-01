Marktoffingen

Marktoffingen will eine größere PV-Anlage in der Gemeinde

Der Gemeinderat will in seiner nächsten Sitzung weitere Details zu einer 15.800 Quadratmeter großen PV-Anlage beim Ramsteiner Hof bekanntgeben.

Plus Zum Start ins neue Jahr berichtete Bürgermeister Helmut Bauer über die großen Projekte 2022.

Von Bernd Schied

Der Marktoffinger Bürgermeister Helmut Bauer geht mit Optimismus ins neue Jahr 2021. Für die Gemeinde seien eine Reihe wichtiger Investitionen vorgesehen, sagte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ganz oben auf der Agenda stünden die Dorferneuerung in Minderoffingen mit einem Bruttovolumen von 2,5 Millionen Euro sowie die Ausweisung neuer Baugebiete in beiden Ortsteilen. „Es gibt viele Anfragen nach Baugrund“, meinte Bauer, der diesen Trend positiv sieht, wenngleich sich dieser erheblich auf die Gemeindefinanzen auswirke.

