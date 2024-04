Marktoffinger spielen "Lass die Sau raus"

Tosenden Applaus gab es für die Spielerinnen und Spieler der Theatergruppe. Zwei Mal ging es in der Mehrzweckhalle um das Ehepaar Heppner und Sau Anita.

Die Theatergruppe Marktoffingen hat am Wochenende das Stück "Lass die Sau raus" gespielt. Mit reißerischen Flugblättern führten die drei Nachbarinnen Karin Heppner (gespielt von Maria Bauer), Zenta (Anette Geiß) und Lotte (Corinna Hahn) die Zuschauerinnen und Zuschauer in das 29. Marktoffinger Theaterstück unter der Regie von Peter Gartenmeier ein. „Werdet vegetierisch - stoppt die Skandalfunde in den Lebensmitteln“ war auf den Schreiben zu lesen. An zwei Tagen lernten die Zuschauerinnen und Zuschauer in der jeweils voll besetzten Mehrzweckhalle das ständig streitende und sich doch liebevoll Schatz und Mausi nennende Ehepaar Heppner kennen.

Zur Geschichte: Ehemann Norbert (Erwin Gartenmeier) und Tochter Lena (Viktoria Geiß) waren von Gemüseaufläufen und Salaten zum Mittagessen, welche zunächst für Tischdeko gehalten wurde, alles andere als begeistert. Um den Frieden im Haushalt aufrechtzuerhalten, stimmte Karin unter strengster Geheimhaltung vor ihren neugierigen Freundinnen zu, sich im eigenen alten Stall selbst eine Sau zu halten, welche von allen liebevoll Anita genannt wird.

Endlich wieder Theater nach langer Corona-Pause

Das Unglück nahm seinen Lauf, als Heppners Hund von Nachbarin Zenta und deren naiven Göttergatte Georg (gespielt von Jonas Kratzer) Riesenrammler Rüdiger tötete. Nachbarin Zenta zog die falschen Schlüsse, als sie beim Telefonat von einem Mord hörte und Karin verdächtigte, ihren Schwiegervater Opa Erwin (Walter Kienle) umgebracht zu haben. Als dann auch noch die Sau Anita, verwöhnt durch extra Streicheleinheiten und ganz viel Liebe, für Norberts Affäre gehalten wurde, überschlugen sich die Ereignisse. Metzger Hannes (Jonas Holtzmeier) wurde für einen Auftragskiller gehalten, der im Eifer des Gefechts Lotte mit einem Schweinebetäubungsmittel außer Gefecht setzte. Als Eheberaterin Anita Amaryl (Michaela Geiß) auf der Bildfläche schien, war das Chaos bereits perfekt.

In drei Akten wurde das Publikum mit allerhand Dorfkomik versorgt und der ein oder andere Zuschauer durfte sich bestimmt mehr als einmal Lachtränen vom Gesicht wischen. Nach der langjährigen Corona-Unterbrechung sah man den Schauspielern die Lust am Theaterspielen an und das Publikum bedankte sich mit tosendem Applaus für zwei mehr als gelungene Vorstellungen. FSV-Vorsitzende Eva-Maria Schröter bedankte sich bei allen Akteuren für das grandiose Stück und ehrte insbesondere Maria Bauer, Anette Geiß und Michaele Geiß für ihre langjährige Treue im Verein und überreichte einen Blumenstrauß für 15 Jahre Bühnentalent.

Mit bester Laune und ganz nach dem Motto „Lass die Sau raus“ verließ das Publikum die Marktoffinger Mehrzweckhalle. (AZ)

