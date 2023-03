Marktoffingen

07:00 Uhr

Neue Druckleitung sorgt für Geruchsbelästigung in Marktoffingen

In Marktoffingen gibt es ein Problem mit einer neuen Druckleitung: Es stinkt an der Stelle, auf der Bürgermeister Helmut Bauer auf unserem Bild zeigt.

Plus Schwefelsäure sorgt in der Feldbachsiedlung in Marktoffingen für unangenehmen Geruch. Wie die Gemeinde nun dagegen vorgeht.

Von Gitte Händel Artikel anhören Shape

Der Marktoffinger Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Montag mit der Geruchsbelästigung durch die neue Druckleitung im Ort beschäftigt. Was hat es damit auf sich?

