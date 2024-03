Marktoffingen

So will Marktoffingen Platz für die Ganztagsbetreuung schaffen

Plus Ab 2026 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ihrer Grundschüler. Die Rieser Gemeinde will deshalb jetzt bauen.

Von Peter Tippl

Die Gemeinde Marktoffingen will attraktiv für junge Familien bleiben und strebt einen Anbau an den Kindergarten an. Eine ausgeklügelte Variante mit einer an die Dachfläche der Gruppe „Riesrand-Zwerge“ gebauten Modulbauweise favorisierte dabei Bürgermeister Helmut Bauer. Diesen Überlegungen voraus ging die klare Feststellung des Rathauschefs, dass ab 2026 eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder vorgegeben sei.

Der Hort im benachbarten Maihingen sei mit 25 Plätzen ausgereizt, hieß es. In die Schule gehen derzeit 93 Kinder mit steigender Tendenz, damit steigt auch der Raumbedarf. Beides wurde besichtigt, Schule und Kindergarten - mit dem Ergebnis, dass eigentlich nur ein Anbau an die Kita möglich ist. Nach Gesprächen mit dessen Team könnte statt dem bisher ungenutzten Dachbereich auf der Westseite ein Gruppenraum aufgebaut und der Turnraum im Erdgeschoss als Hortbereich genutzt werden. Sanierungsarbeiten am Kindergarten müssten sowieso angegangen werden, erinnerte der Bürgermeister. Mit Fachbehörden und Planern sollen die Ideen besprochen werden. Angestrebt wird, dass die Fachberatung des Landratsamts, Claudia Wernhard, sowie Referenten zur nächsten Sitzung eingeladen werden. Zuvor will sich der Gemeinderat bei einem Besuch im Kindergarten selbst ein Bild von der Raumsituation machen.

