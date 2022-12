Anhänger löst sich von Fahrzeug

Ein Anhänger löst sich während der Fahrt von einem Fahrzeug, der daraufhin gegen einen Kleintransporter stößt. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

In Megesheim hat sich am Freitagnachmittag ein Anhänger von seinem Zugfahrzeug gelöst und ist gegen einen entgegenkommenden Kleintransporter gestoßen. Dem Polizeibericht zufolge war vermutlich die Zugkugelkupplung des Anhängers nicht richtig auf dem Kugelkopf am Zugfahrzeug eingerastet.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 13.000 Euro. Insbesondere der Kleintransporter wurde stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde niemand. (AZ)