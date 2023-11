Brand in Megesheim: Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

In Megesheim wird ein Brand gemeldet, eine Vielzahl an Feuerwehrleuten ist im Einsatz.

Mehrere Feuerwehren sind am Samstagmorgen in Megesheim im Einsatz gewesen. Um kurz nach sieben Uhr wurde der Polizei eine Rauchentwicklung gemeldet. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort wurde eine Person mithilfe von Atemschutzgeräten aus dem Gebäude geholt und an den Rettungsdienst übergeben. Laut ersten Polizeiangaben war die Person aufgrund des Rauchs leicht verletzt worden, später hieß es, sie konnte unverletzt aus dem angrenzenden Wohnbereich geholt werden.

Der Schaden liegt laut einer ersten Schätzung der Polizei am Sonntag bei rund 250.000 Euro. Da der Sachschaden so hoch ist, habe der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Ermittlungen übernommen. Angaben zur Ursache des Brandes können noch nicht gemacht werden, Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es aber nicht.

Zunächst angerückt waren die Feuerwehren aus Megesheim und Oettingen, nachalarmiert wurden dann die Kräfte aus Hainsfarth mit Atemschutzgeräten. Zum Tausch der Atemschutzflaschen kam auch die Feuerwehr aus Nördlingen. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (hejo/jltr)