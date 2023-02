Endlich wieder Narrenfreiheit in Megesheim

Die Faschingsfreunde Megesheim setzen den Umzugshöhepunkt der Region. Go-Ahead, die WM in Katar, die Chronik in Megesheim und auch die Klimakleber sind dort zu sehen.

Alljährlich findet in Megesheim am Faschingssonntag einer der größten und wohl schönsten Faschingsumzüge in Nordschwaben statt. Normalerweise. Nach zwei Jahren Corona-Pause herrschte nun endlich wieder die große Narrenfreiheit im Dorf. Und wie! Tausende von Zuschauer waren gekommen, schon auf den Zufahrtsstraßen bildeten sich lange (Auto-)Schlangen, aber auch zu Fuß pilgerten viele Faschingsbegeisterte in die närrische Riesmetropole und trotzten dem windigen Wetter.

58 Bilder Go-Ahead, Gerüchteküche und Gugga: Der Megesheimer Fasching dreht wieder auf Foto: Josef Heckl

In mindestens Fünferreihen säumten sie die Hauptstraße, die allermeisten irgendwie und nicht wenige überaus kreativ verkleidet. Voller Vorfreude erwartete man den Umzug, schon lange vor Beginn waren die Verpflegungsbuden umlagert. Viele Besucher hatten sich allerdings auch mit mitgebrachten Getränken in Stimmung gebracht.

„Die 18 Mann Vorstandschaft“, so ihre Vorsitzende Isabell Beyrle, „haben schon seit Monaten am Konzept und Ablaufplan des Umzugs gearbeitet.“ Doch ohne den Gesamtverein, die Dorfgemeinschaft und die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre ein solches Event nicht zu stemmen. Nur Freitag und Samstag stehen zum Aufbau zur Verfügung „und am Montagabend will alles wieder aufgeräumt sein“, sagte Isabell Beyrle mit einem strahlenden Lächeln aus ihrem bunten Häs heraus. Sie freute sich über den Zuspruch und hob auch die Polizei, das THW, das BRK und die Feuerwehr hervor, die das ganze Drumherum absicherten.

52 Gruppen beim Megesheimer Faschingsumzug dabei

52 Gruppen, sechs große und etliche kleine Wagen setzten sich relativ pünktlich um 14 Uhr in Bewegung und begeisterten mit ihren witzigen, schrägen und manchmal auch zum Nachdenken anregenden Perfomances. Isabell Beyrle führte aus dem Präsentationswagen am Hauptplatz heraus launig durch das Programm und begrüßte die meisten Gruppen mit ihrem jeweiligen Schlachtruf. Von Garden, über versprengte Pinguine, Störche, Pfauen, Waldgeister und Guggenmusiken war vieles dabei. Fast jede Gruppe hatte noch dazu ihren eigenen Mega-Lautsprecher an Bord, sodass ein herrliches Tohuwabohu an Party- und Après-Ski-Liedern die akustische Szenerie beherrschte.

Die meisten Zuschauenden mussten nicht extra aufgefordert zu werden, um im jeweiligen Rhythmus mitzugehen. Die Themen, die satirisch behandelt wurden, waren genauso bunt wie der Zug selbst: Da ging es um Bauern („Ist die Landwirtschaft ruiniert, wird das Essen importiert“) und um die große Politik („Das größte Theater steht in Berlin, da sitzen viele Affen drin“), um das ganz große Geld und die WM in Katar („mit seinem Batzen Geld regiert der Scheich die ganze Welt“) und die ganz kleine Welt im Dorf selbst („Im Megesheimer Faschingstreiben darf jeder Narr 'ne Chronik schreiben“). Es wurde das 9-Euro-Ticket genauso durch den Kakao gezogen wie die allgemein bekannte Go-Ahead-Service-Leistung" auf der Riesbahn.

Wenn Fußball im Fasching gespielt wird: Die "WM der Schande". Foto: Josef Heckl

Und selbst Jesus muss sein bierkasten-geformtes Kreuz durch die Straßen tragen, wenn er nicht von den Klimaklebern aufgehalten wird („Unser Hirn ist fetzenleer, drum kleben wir uns an den Teer“). Die „Flippers“ und „WM der Schande“ waren die letzten große Wagen und eine fahrende Gerüchteküche macht den Schluss des Umzugs. Ein großes Fest ging friedlich und ohne Zwischenfall zu Ende.