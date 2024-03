Mann fährt in Megesheim gegen Baum und kommt schwer verletzt in Klinik

Ein 30-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Unfall verletzt worden, als er gegen einen Baum fährt. Nach Angaben der Polizei war Alkohol im Spiel.

Zu einem Unfall sind am Donnerstag gegen 22.35 Uhr Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehren Oettingen und Megesheim zu einem Verkehrsunfall auf dem Steinharter Weg in Megesheim ausgerückt. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer kam laut Polizeibericht nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Baum ab und stellte den Pkw auf, sodass dieser auf der Beifahrerseite zum Liegen kam.

Bei dem 30-Jährigen stellten die Beamten nach eigenen Angaben Alkoholgeruch fest, ein Atemtest habe einen Wert von einem Promille ergeben. Der Mann wurde nach der Bergung aufgrund seiner schweren Verletzungen unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. (AZ)