Neue Bauplätze und mehr Platz im Megesheimer Kindergarten

Grundstücke sollen rund 700 und 800 Quadratmeter groß sein. Im Frühjahr werden Vergabekriterien festgelegt. Auch im Kindergarten tut sich was.

Megesheim wächst wieder. Es gibt mehr Einwohner, mehr Kinder und damit auch mehr Bedarf an Wohnraum und Kindergartenplätzen. Die Gemeinde hat daher die Erweiterung ihres Baugebietes beschlossen, wie Bürgermeister Karl Kolb bei der Bürgerversammlung erläuterte. Es gibt sechzehn neue Bauplätze mit Grundstücksgrößen von 700 bis 800 Quadratmetern. Das Gelände soll bis Spätsommer 2024 baureif sein, die Kanal- und Straßenarbeiten sind schon ausgeschrieben. Im Frühjahr 2024 werde der Gemeinderat entscheiden, nach welchen Kriterien die Plätze vergeben werden.

Das neue Großprojekt werde der Kindergarten, so Kolb. Schon heute brauche es für die 51 Kinder eine Ausnahmegenehmigung. Eine Voruntersuchung habe ergeben, dass eine Sanierung etwa 80 Prozent eines Neubaus koste. Falls man sich für einen Neubau entscheide, müsse festgelegt werden, wohin er komme: an die alte Stelle, dann sei eine Auslagerung für die Bauzeit nötig oder an einen neuen Platz. Zwei Möglichkeiten würde es für die Auslagerung geben: Container oder das Pfarrhaus, das nach Besichtigung mit der Kindergartenleitung und einem Zuständigen des Landratsamtes als geeignet erscheint. „Wir haben bisher nur ausgelotet, nichts entschieden“, sagte Karl Kolb und verwies auf die Sitzung des Gemeinderats am 14. Dezember. Man solle auf jeden Fall bedenken, wie das mit den Parkplätzen sei und dass es auch einen Spielplatz gäbe, merkten verschiedene Bürger in der Aussprache an.

Megesheimer Bürgermeister wirbt für das Einkaufen im Dorfladen

Bei seinem Bericht über die Ein- und Ausgaben der Gemeinde wies Kolb darauf hin, dass der Verkauf im Dorfladen zurückgehe. „Kauft da ein“, forderte er die Anwesenden auf. Der Gemeinde werde es in diesem Jahr gelingen, die Schulden weiter zu verringern, die Pro-Kopf-Verschuldung liege dann bei 179 Euro. Das sei sehr viel weniger als der Durchschnitt vergleichbarer Kommunen, der bei 708 Euro liege. Es sei nicht das „ganz Weltbewegende“ in den vergangenen zwei Jahren geschehen, meinte Kolb, „dafür haben wir jetzt ein gutes Polster für das, was kommt.“

Wie es denn mit der 30er-Zone in der Gemeinde aussähe, fragte ein Bürger. Kolb erklärte, dass eine Verkehrsschau im Oktober geplant war, wegen Krankheit des Experten aber abgesagt wurde. Durch das ganze Dorf werde wohl kein Tempo 30 möglich sein. Um eine Zone am Kindergarten einrichten zu können, müsse wohl das Ortsschild nach außen verlegt werden, um den geforderten Abstand zwischen Ortsschild und Anfang der Begrenzung einhalten zu können.

Klagen über Zustand von Radwegen und Feldwegen

Die Klagen über den Zustand von Radwegen und landwirtschaftlichen Wegen konnte der Bürgermeister verstehen, er gebe aber keine Fördermittel. „Wir müssen sehen, was wir in Eigenleistung machen können“.

Lesen Sie dazu auch

Kolb dankte allen, die für die Gemeinde arbeiten und sich engagieren, so dass es ein vielfältiges und aktives Dorfleben gebe. „Ich bin froh, dass ich Bürgermeister sein darf.“