Warum in Maihingen die Laternen nachts bald wieder an bleiben sollen

Plus Um Energie zu sparen, ist in Maihingen seit 2022 die Straßenbeleuchtung über Nacht abgeschaltet. Nun wird debattiert, sie anzulassen – der Bürgermeister ist skeptisch.

Es komme nicht selten vor, dass die Taschenlampe des Handys nach Mitternacht herhalten müsse, berichtet der Maihinger Bürgermeister Franz Stimpfle. "Ganz ohne geht es dann doch nicht." Denn: Seit dem 1. Oktober 2022 schaltet die Gemeinde in der Nacht die Straßenbeleuchtung aus. Zwischen 0 und 4.45 Uhr brennt in den Straßen der Gemeinde kein Licht. Selbst die Beleuchtung der Dorfkirche wird ausgemacht. Die Besorgnis einiger Eltern wächst, weswegen sich die Lage nun ändern könnte.

Die Diskussion um die Straßenbeleuchtung war Teil der jüngsten Sitzung des Maihinger Gemeinderates. Dort wurden, laut Bürgermeister Stimpfle, mehrere Möglichkeiten beraten. Zurück in den Oktober 2022: Damals beschloss die Gemeinde, das Licht in der Nacht abzuschalten. Grund dafür war der Aufruf zur Senkung des Energieverbrauchs infolge des russischen Angriffskriegs: "Aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen, auch auf unser Leben, wird sich die Gemeinde Maihingen den allgemeinen Empfehlungen zum Energiesparen anschließen", hieß es damals in einer Mitteilung. "Wir wollten Energie sparen und unseren Beitrag leisten", sagt Stimpfle im Gespräch mit unserer Redaktion.

