Autofahrerin touchiert anderen Wagen: Zwei Promille am Morgen

Mit knapp zwei Promille Alkohol im Blut hat sich eine Frau nicht nur ans Steuer gesetzt, sondern in Nördlingen auch ein Auto angefahren. Laut Polizeibericht wollte die 51-Jährige am Samstag, gegen 8.30 Uhr, in der Deininger Straße rückwärts einparken. Dabei übersah sie den hinter ihr stehenden Pkw eines 57-Jährigen und touchierte diesen. Bei der Unfallaufnahme konnte bei der Autofahrerin deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, berichten die Beamten. Ein anschließender Test ergab einen Wert von knapp unter zwei Promille. Daraufhin wurde bei der 51-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden von insgesamt circa 1000 Euro. (AZ)

